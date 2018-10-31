В России выросли цены на технику Apple

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После презентации новых устройств, которая прошла 30 октября, корпорация Apple повысила цены на свою продукцию в России.

Сейчас двухъядерный 13-дюймовый MacBook Air с 128 и 256 гигабайтами памяти стоит 109 990 и 125 990 рублей соответственно. Как следует из кэша Google, по состоянию на 29 октября устройства стоили 94 990 и 109 990 рублей. Теперь 12-дюймовый MacBook Air стоит 133 990 рублей, а стоил 116 990 рублей. Таким образом, гаджеты от Apple подорожали как минимум на 15 тысяч рублей.

Также подорожали 10,5-дюймовые планшеты iPad Pro. Модели на 64, 256 и 512 гигабайт стоят соответственно 53 990, 65 990 и 81 990 рублей, а до вчерашнего дня они стоили на 7000 рублей дешевле.

Цены на 21,5-дюймовые моноблоки увеличились на 10 000, 11 000 и 12 000 рублей до 89 990, 105 990, 121 990 рублей. 27-дюймовые моноблоки подорожали в среднем на 20 тысяч рублей и теперь стоят 149 990, 165 990, 189 990 рублей.

Накануне Apple представила новейшие модели планшета iPad Pro, версию Macbook Air и компьютера Mac mini.