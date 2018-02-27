Фото: ТАСС/Донат Сорокин

В Сети появился новый вирус-вымогатель Data Keeper. Программа шифрует файлы на компьютерах жертв и требует выкуп в криптовалюте.

По данным портала Bleeping Computer, первые пострадавшие пользователи вирусной программы появились через два дня после официального релиза Data Keeper в даркнете (англ. DarkNet). Вирус шифрует хранящиеся на компьютере файлы, не меняя их расширение. Поэтому пользователь не сразу может определить, какой из документов заражен.

Отмечается, что присоединиться к киберпреступникам может любой желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться на специальном сайте и делиться полученными средствами с разработчиками вирусного ПО. Сумма за пользование сервисом неизвестна.

Ранее сообщалось, что обнаружен новый вирус, который атакует компьютеры через документы Microsoft Office. Для поражения компьютеров хакеры применяют механизм Dynamic Data Exchange (DDE). Он действует через файлы Word, используя их для выполнения кода, скрытого в другом файле.

Когда пользователь открывает документ Word, файл подключается к удаленному серверу, устанавливая на компьютер первую часть вируса. Отмечается, что антивирусные программы неэффективны против такого механизма распространения вируса.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!