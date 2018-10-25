Apple и Samsung оштрафовали за снижение скорости работы смартфонов

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Антимонопольная служба Италии (AGCM) оштрафовала корпорации Apple и Samsung за снижение темпа работы смартфонов.

По версии AGCM, Apple и Samsung "умышленно придерживались коммерческой политики, направленной на использование недостатков некоторых деталей для снижения производительности своей техники с тем, чтобы убеждать потребителей покупать новые модели". Расследование велось с января 2018 года.

Производители предлагали пользователям обновлять программное обеспечение, не предупреждая их о последствиях для устройств. AGCM подчеркнула, что Apple и Samsung вели нечестную коммерческую деятельность.

"Компании выпустили ряд обновлений программного обеспечения для мобильных телефонов. Это привело к нарушениям в работе устройств и таким образом ускорило их замену", – подчеркнула AGCM.

Компании нарушили статьи 20, 21, 22 и 24 Кодекса прав потребителей. Samsung обязали выплатить штраф в размере 5 миллионов евро, Apple – 10 миллионов.

В начале 2018 года Apple и Samsung обвинили в намеренном замедлении работы старых смартфонов, чтобы стимулировать спрос на новые модели.