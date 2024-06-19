Новая функция появилась на портале архивно-библиотечного фонда ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

Функция "Расскажите историю о лауреате" появилась на портале архивно-библиотечного фонда ВДНХ. Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на пресс-службу выставки.



"Каждый может поделиться дополнительными сведениями о том или ином человеке, награжденном медалями выставки. На портале просто и удобно сообщить факты из биографии, прислать фото, документы или статьи", – добавили там.

Внучка Марии Дер, Надежда, уже увековечила память о своей бабушке, которая была награждена золотой медалью ВСХВ за усердный труд в колхозе имени Дзержинского, уточнили в пресс-службе площадки.

"Мы росли и знали о нашей бабушке, что она была одним из первых передовиков, кого наградили на ВСХВ большой золотой медалью. Медаль была из червонного золота, говорила мама. Мы очень гордились бабушкой. Она была скромная, добрая и ласковая. По работе – трудолюбивая. Фотография бабушки Марии была на Доске почета в колхозе", – написала Надежда.

Родственники, кроме информации о наградах, рассказывают и о других интересных фактах и судьбоносных встречах. Так, дочь председателя исполкома Октябрьского районного совета Льва Погребнякова, получившего бронзовую медаль ВДНХ СССР за большой вклад в социально-экономическое развитие города Свердловска, описала встречу своего отца с Лидией Лобачевой, которая на следующей день стала его женой.

"Этот союз продлился 61 год – по июнь 2021-го. Каждый год на день свадьбы Лев Иванович дарил супруге розы, количество которых равнялось годовщине семейной жизни", – поделилась она.

Летопись народных достижений ВДНХ, по сведениям площадки, ведется с 1939 года. Узнать подробнее можно на онлайн-ресурсе, где уже собрано почти 28 500 постановлений о наградах, вплоть до 2014 года. В документах значится почти 112 000 организаций и более 2 200 000 человек.

"Найти нужного лауреата можно по фамилии, имени и отчеству, а также по дате награждения, региону, виду наград, названию организации или колхоза", – рассказали в пресс-службе ВДНХ.

В октябре прошлого года Сергей Собянин открыл крупнейший в России государственный роботизированный архив. Комплекс Мосархива появился в ТиНАО. Градоначальник отмечал, что благодаря перемещению архивов учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты и госслужбы удалось освободить помещения для их полнофункциональной работы.

