Роскомнадзор снял ограничения с музыкального онлайн-сервиса Last.fm

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Роскомнадзор снял ограничительные меры с музыкального онлайн-сервиса Last.fm. Об этом сообщает сайт российского ведомства.

В Роскомнадзоре заявили, что портал удалил всю запрещенную информацию.

"16 марта Роскомнадзор снял ограничительные меры с музыкального портала Last.fm. Запрещенная информация, которая была размещена на портале, сейчас удалена", – говорится в заявлении.

О том, что доступ к онлайн-сервису Last.fm ограничили, стало известно 10 марта. Роскомнадзор сделал это за распространение порталом фейков. Ведомство направляло сервису три уведомления с просьбой удалить материалы, содержащие недостоверную информацию.

Администрация сервиса игнорировала эти требования, в связи с чем Роскомнадзор ограничил доступ не только к сайту, но и к мобильному приложению.

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