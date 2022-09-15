В мобильном приложении "Дзена" на Android перестал работать рубрикатор

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Платформа "Дзен" предупредила пользователей Android, что в мобильном приложении временно недоступен рубрикатор для создания и просмотра подборок контента. Об этом сообщает официальный телеграм-канал сервера.

Разработчики проинформировали, что на данный момент рубрикатор недоступен из-за технических работ. Команда "Дзена" делает все возможное, чтобы скорее устранить все неполадки. Уточняется, что в браузере и в приложении для iOS рубрикатор работает.

Ранее сообщалось, что компания "Яндекс" приобрела Delivery Club и продала сервисы "Дзен" и "Новости". Новым владельцем этих платформ стала компания VK. В результате сделки сервис доставки еды Delivery Club стал частью бизнеса "Яндекс".

Также в "Яндекс.Картах" появились голосовые подсказки на сложных дорожных развязках. Функция поможет водителям заранее перестроиться и не пропустить свой поворот. Отмечается, что голосовые подсказки станут актуальными для жителей больших городов.