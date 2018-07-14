Роскомнадзор заявил об усилении борьбы с пиратством в интернете‍

14 июля, 10:22
Роскомнадзор получил почти 800 определений Мосгорсуда в рамках борьбы с пиратством за первую половину 2018 года, сообщает Агентство "Москва". Это на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Большая часть определений о принятии предварительных мер, направленных на защиту авторских и смежных прав правообладателей в Сети, касалась исключительных прав на кинематографию.
В частности, ведомство блокировало пиратские сайты с премьерами фильмов "Движение вверх", "Скиф", "О чем говорят мужчины. Продолжение", "Лед", "Тренер", "Гоголь. Вий", "Собибор", "Такси 5", "Винчестер. Дом, который построили призраки", "Реинкарнация" и другие.
Часть определений относились к мерам защиты прав на телетрансляции телеканалов, среди которых "ТВ-3", "Пятница" и "REN-TV", "КХЛ", "Матч ТВ", "Наш Футбол", "Матч! Планета", "НТВ-Плюс", "Спорт Плюс", "Футбол 1", "Футбол 2", "Футбол 3", "Спорт 1" и "Спорт 2".
Также принимались предварительные меры в отношении произведений литературы, искусства и науки, музыки, баз данных и программного обеспечения.
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