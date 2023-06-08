Microsoft выпустила обновление для Windows 11

Фото: blogs.windows.com

Участникам программы тестирования Windows 11 Insider Preview стало доступно обновление, в котором Microsoft показала обновленный "Проводник" и другие изменения. Об этом сообщает "Газета.ру".

Для "Проводника" создали переработанную главную страницу, на которой показаны актуальные и важные пользовательские файлы. Помимо этого, адресную строку интегрировали с OneDrive. Такое нововведение позволит распознавать локальные и облачные папки.

Также в настройках появилась функция под названием "Динамическое освещение". С ее помощью пользователи Windows смогут контролировать подсветку устройств через HID LampArray. Еще компания придумала новые эмодзи и обновленный дизайн карточек в Microsoft Store.

Уточняется, что дата появления нововведений в стабильной версии Windows 11 не раскрывается.

Ранее стало известно, что Microsoft нашла уязвимость в операционной системе macOS, которая позволяет запустить произвольный код на компьютерах Apple. Эксплойт позволяет мошенникам обойти систему безопасности Apple System Integrity Protection (SIP).

"Техно": анонсирован новый способ авторизации в iOS 16.2