Приложения РЖД и "Сбермаркета" исчезли из AppStore

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Приложение "РЖД Пассажирам" для покупки билетов исчезло из магазина приложений AppStore, сообщила компания в своем телеграм-канале.

В пресс-службе РЖД отметили, что уже установленные приложения продолжают свою работу.

"Обновлять и переустанавливать их не рекомендуется, так как новые поставить не получится", – уточнили в компании.

При этом приложения на платформе Android и мобильная версия сайта компании продолжают свою работу без всяких сбоев, подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, из AppStore исчезло приложение для доставки из магазинов и ресторанов "Сбермаркет", пишет ТАСС. Аналогичная версия программы в магазине Google Play доступна для скачивания и установки.

До этого из AppStore пропало приложение каршеринга "Ситидрайв". Сейчас специалисты пытаются решить проблему, а компания ищет альтернативные пути установки приложения.

При этом приложения, которые ранее были установлены на iPhone, работают как прежде. Такая же ситуация с приложениями на базе Android.

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