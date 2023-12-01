01 декабря, 17:28Технологии
Приложения РЖД и "Сбермаркета" исчезли из AppStore
Фото: depositphotos/Serjio74b
Приложение "РЖД Пассажирам" для покупки билетов исчезло из магазина приложений AppStore, сообщила компания в своем телеграм-канале.
В пресс-службе РЖД отметили, что уже установленные приложения продолжают свою работу.
"Обновлять и переустанавливать их не рекомендуется, так как новые поставить не получится", – уточнили в компании.
При этом приложения на платформе Android и мобильная версия сайта компании продолжают свою работу без всяких сбоев, подчеркнули в пресс-службе.
Кроме того, из AppStore исчезло приложение для доставки из магазинов и ресторанов "Сбермаркет", пишет ТАСС. Аналогичная версия программы в магазине Google Play доступна для скачивания и установки.
До этого из AppStore пропало приложение каршеринга "Ситидрайв". Сейчас специалисты пытаются решить проблему, а компания ищет альтернативные пути установки приложения.
При этом приложения, которые ранее были установлены на iPhone, работают как прежде. Такая же ситуация с приложениями на базе Android.
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