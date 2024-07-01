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01 июля, 15:14

Технологии

Альфа-Банк заявил о восстановлении работы мобильного приложения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Мобильное приложение Альфа-Банка работает в обычном режиме, заявили в пресс-службе финансовой организации.

"Сбоя не было", – цитирует ее РИА Новости.

Некоторые клиенты не могли зайти в программу из-за технических работ, подчеркнули там.

Информация о проблемах со входом появилась 1 июля. На неполадки в работе приложения жаловались свыше 3 тысяч человек, большинство – из Москвы, Санкт-Петербурга и Свердловской области. В частности, при входе в мобильное приложение банка появлялось сообщение "Пока может не получиться войти. Извините, уже исправляем".

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