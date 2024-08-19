Шведский суд арестовал русскоязычного мужчину, подозреваемого в терроризме

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Окружной суд Аттунда в столичном пригороде Соллентуна заключил под стражу задержанного в Стокгольме 41-летнего русскоязычного мужчину. Об этом сообщает телеканал ТV4.

Основанием для этого послужило объявление его в розыск по подозрению в терроризме в одной из европейских стран. Страна не уточняется, однако известно, что арестованный ранее находился в розыске в РФ, рассказали журналисты.

Как подчеркнул ведущий дело прокурор Матс Юнгквист, по данному делу запросили "особую конфиденциальность".

Ранее местный суд оправдал 60-летнего мужчину, который был задержан по подозрению в незаконной разведывательной деятельности в пользу России. Позже правоохранители также решили отпустить россиянку, которую задержали из-за подозрений в промышленном шпионаже.

