19 августа, 18:03Происшествия
Шведский суд арестовал русскоязычного мужчину, подозреваемого в терроризме
Фото: 123RF/sasun1990
Окружной суд Аттунда в столичном пригороде Соллентуна заключил под стражу задержанного в Стокгольме 41-летнего русскоязычного мужчину. Об этом сообщает телеканал ТV4.
Основанием для этого послужило объявление его в розыск по подозрению в терроризме в одной из европейских стран. Страна не уточняется, однако известно, что арестованный ранее находился в розыске в РФ, рассказали журналисты.
Как подчеркнул ведущий дело прокурор Матс Юнгквист, по данному делу запросили "особую конфиденциальность".
Ранее местный суд оправдал 60-летнего мужчину, который был задержан по подозрению в незаконной разведывательной деятельности в пользу России. Позже правоохранители также решили отпустить россиянку, которую задержали из-за подозрений в промышленном шпионаже.