Фермера из России обвинили в незаконной покупке шпионского оборудования

14 декабря, 14:17
Фото: ТАСС
Фермера из Курганской области Евгения Васильева обвинили в незаконной покупке шпионского оборудования. 39-летний селянин купил в интернет-магазине GPS-трекер, чтобы следить за теленком, сообщает RT.
"Болезнь отнимает много сил, – говорит он. – И вот я решил, так сказать, облегчить себе жизнь и модернизировать хозяйство – купить GPS-устройство, которое можно прикрепить к теленку, чтобы легче искать было в полях и огородах. Иногда по двое суток приходилось бегать по округе: зайдет в брошенный дом или в заросли"
По словам многодетного фермера, он заказал GPS-трекер на сайте AliExpress еще в январе 2017 года за 390 рублей. Васильев утверждает, что в России аналогичное устройство стоит в десять раз дороже.
Спустя пять месяцев после оформления заказа мужчина пришел на почту забирать гаджет, где сотрудники ФСБ взяли с него объяснения. В конце сентября 2017 года СК по Курганской области возбудил в отношении Васильева уголовное дело о незаконном приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.
В середине ноября прокуратура утвердила обвинительное заключение и направило дело в Лебяжьевский районный суд. Фермер свою вину не признает.
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