Суд отменил арест миллионов вице-премьера Крыма

12 декабря, 12:12
Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
Обеспечительный арест более 14 миллионов рублей и недвижимости вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина и его супруги отменил Мосгорсуд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Ольгу Лукманову.
По словам юриста, решение суда первой инстанции признали незаконным. "Ходатайство следователя об аресте денежных средств и имущества отправлены в суд первой инстанции для повторного рассмотрения при новом составе суда", – сказала Лукманова.
18 октября Нахлупина задержали в Москве и заключили под стражу. В середине ноября Мосгорсуд признал законным заключение под стражу Виталия Нахлупина. Вице-премьера Крыма обвинили в получении взятки в пять миллионов рублей.
На заседании Нахлупин выступал посредством видеоконференцсвязи. Он сказал, что объявлен на Украине в розыск по обвинению в госизмене, поэтому не может никуда скрыться. Адвокат чиновника настаивала, что оснований для его содержания в СИЗО нет.
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