В Томске мужчину осудили за использование защищенного мессенджера

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Октябрьский райсуд Томска приговорил жителя города к трем годам ограничения свободы из-за использования защищенного мессенджера Vipole, скрывающего данные, сообщает пресс-служба суда.

Обвиняемый нашел и установил вредоносную программу, в результате использования которой были нейтрализованы средства защиты компьютерной информации. Тем самым мужчина сделал невозможным его идентификацию провайдером "Ростелеком", оказывавшим услуги связи.

Суд установил, что обвиняемый Белоус Г. В. использовал Vipole с 2018 по 2020 год. Его признали виновным в использовании вредоносных программ. В течение трех лет он не сможет выезжать за пределы Томска и менять место жительства без согласия надзорных органов. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Ранее управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко рассказал, что при использовании функции Wi-Fi на гаджетах во время посещения торговых центров их владельцы получают данные о покупателях. Он отметил, что Wi-Fi дает возможность точнее выявлять местонахождение гостей по геолокации и по количеству подключений к беспроводной сети.

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