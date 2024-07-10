Суд приговорил организатора экстремистской организации в Москве к 6 годам колонии

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Кузьминский районный суд приговорил к колонии строгого режима организатора и участника экстремистской организации, которые действовали на юго-западе Москвы, пишет пресс-служба столичного СКР.

Следствие и суд установили, что группа лиц не позднее декабря 2019 года организовала запрещенную на территории РФ международную религиозную экстремистскую организацию. Они проводили свои собрания до января 2020 года в одной из квартир на улице Вавилова, изучая экстремистскую литературу, выяснила сторона обвинения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело против двух мужчин. В итоге их признали виновными по статье 282.2 УК РФ ("Организация и участие в деятельности экстремистской организации").

"Установлены и допрошены свидетели, осмотрено большое количество изъятой экстремистской литературы, по которой проведены сложные судебные экспертизы, в том числе религиоведческая, выводы которых в совокупности с иными доказательствами полностью изобличили фигурантов в инкриминируемых им преступлениях", – рассказали там.

Приговором суда организатора осудили на 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а участника – на 2 года и 9 месяцев колонии строгого режима. В СКР добавили, что ранее шесть соучастников также были признаны виновными и приговорены к лишению свободы на длительные сроки.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Забайкальского края, который в 2022 году вступил в террористическую организацию и вел подрывную деятельность против РФ. По заданиям своих кураторов он распространял фейки о российской армии и СВО. Также он призывал к насильственному изменению государственного строя.

