Возбуждено новое дело о нарушении неприкосновенности частной жизни Джигарханяна

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело по факту обнародования видеокадров из частной жизни народного артиста СССР Армена Джигарханяна. Артист признан по делу потерпевшим, сообщил его адвокат Евгений Парфенов.

"Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело о незаконном сборе или распространении сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в СМИ ", – приводит слова Парфенова "Интерфакс".

Основанием для возбуждения нового уголовного дела стала демонстрация видеозаписи с мобильного телефона на одном из федеральных телеканалов. Видео снимала и комментировала экс-супруга Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская. На видео народный артист предстает в неприглядном виде.

Сейчас мировой суд рассматривает первое уголовное дела против Цымбалюк-Романовской, по которому ее обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни артиста.

Ранее суд начал рассматривать дело по обвинению бывшей супруги Джигарханяна в распространении сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия. Цымбалюк-Романовская заявила, что не считает себя виновной.

Джигарханян и Цымбалюк-Романовская развелись в конце ноября прошлого года. По словам адвоката Джигарханяна Евгения Парфенова, между бывшими супругами остались имущественные споры.

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