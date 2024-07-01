Двое граждан Казахстана приговорены к 13 годам колонии за диверсию на ж/д путях

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Столичный суд приговорил двух граждан Казахстана к 13 годам лишения свободы по уголовному делу о диверсии на железной дороге. Об этом сообщает телеграм-канал пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы.

Подробностей преступления, предусмотренного статьей 281 УК РФ ("Диверсия") не приводится.

Судебные органы назначили Александру Абраму 13 лет лишения свободы, из которых первые четыре он проведет в тюрьме, а остальной срок в колонии строгого режима. При этом второго фигуранта, Эдуарда Бурдилова, приговорили к 13 годам с отбыванием первых пяти в тюрьме, а остальных – в исправительной колонии строгого режима.

Также суд полностью удовлетворил гражданский иск РЖД к осужденным, заключили в пресс-службе.

Ранее сотрудники белгородского УФСБ и их коллеги-пограничники задержали жителя новосибирского Искитима, который планировал пересечь российско-украинскую границу и в составе террористической организации воевать на стороне Вооруженных сил Украины.

