Завершена сборка пролетных строений автодорожной части Крымского моста

20 декабря, 11:23
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Строители завершили сборку пролетных строений автодорожной части Крымского моста, полностью сформировав мостовое полотно от таманского берега до керченского, сообщает ТАСС.
Таким образом, завершена производственная программа 2017 года, а в будущем строительном сезоне предстоит постелить асфальт и до конца 2018 года подготовить мост к началу движения автомобилей.
Металлоконструкции весом более 100 тысяч тонн протянуты над Керченским проливом между 288 опорами. Само мостовое полотно автодорожной части моста растянулось почти на 17 километров, еще два километра на керченском берегу автодорога идет по насыпи. Из них более шести километров проходят над морской акваторией. Здесь установлены арки Крымского моста, под которыми проходят суда.
Мост через Керченский будет называться "Крымским". Этот вариант выбрали жители России в ходе голосования. Теперь "Крымский мост" официально появится на топографических картах и дорожных указателях.
Мост свяжет Крым и Кубань. Автомобильное движение по нему планируют открыть уже в декабре 2018 года, а железнодорожное – в 2019 году.
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