В Олимпийской деревне начали строить каток с искусственным льдом

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Открытый каток с искусственным льдом начали строить в Олимпийской деревне. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя Мосгосстройнадзора.

Каток будет входить в большой спорткомплекс, который планируется ввести в эксплуатацию во втором полугодии 2019 года. Его строят по адресу: Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, владение 2 (ЗАО, Тропарево-Никулино). Футбольное поле с искусственным покрытием и здание крытых теннисных кортов уже сдали в эксплуатацию.

Площадь трехэтажного спорткомплекса составит 6,7 тысячи квадратных метров. В здании разместится ледовое поле размером 61x30 метров, трибуны на 284 зрительских места, дополнительные тренировочные ледовые площадки и два тренажерных зала.

Рядом с катком возведут административно-бытовой корпус, на первом этаже которого будут располагаться раздевалки для катка и малых ледовых полей, тренерские раздевалки и гардеробы для спортсменов и зрителей.

Спорткомплекс будет предназначен для тренировок по хоккею и соревнований районного уровня. Здания комплекса будут приспособлены для людей с ограниченными возможностями здоровья.

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