Московские студенты предложат проекты реконструкции конструктивистских поселков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Студенты четырех столичных вузов предложат проекты реконструкции конструктивистских поселков в Москве. Конкурс пройдет в рамках первого молодежного форума "Наследие", сообщает Агентство "Москва".

Как рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов, форум организован при поддержке МГСУ. Его создатели исходили из того, что сбалансированное развитие городов опирается на правильное понимание их истории.

"Наличие культурного наследия, его сохранение – это именно то, что может сделать любой город узнаваемым", – отметил Емельянов.

Конкурсная программа форума стартовала 1 ноября. В ней приняли участие шесть студенческих команд. Каждая из них состоит из представителей разных профессий: реставраторов, архитекторов, социологов, урбанистов и экономистов. Студенты представляют четыре ВУЗа: МАРХИ, НИУ МГСУ, РЭУ имени Плеханова и НИУ "Высшая школа экономики".

Первая часть конкурсного задания состоит из подготовки проекта реставрации. Участники уже получили задания по разработке проекта реставрации и приспособления памятников.

Для этого были выбраны конструктивистские поселки, которых в Москве около 30. Среди них Усачевка, Буденовский поселок, Донгауэровка, улицы Мытная, поселок Дубровка, комплекс Хавско-Шаболовский. Большая часть комплексов расположена в центре города, что делает их территории привлекательными с коммерческой точки зрения.

Во второй части задания предлагается вписать в жизнь города еще один объект культурного наследия федерального значения – дома Мусина-Пушкина на улице Спартаковская, дом №2.

Итоги конкурса подведут на форуме 29 ноября в НИУ МГСУ. Команду-победителя наградят во время торжественной церемонии "Московская реставрация – 2018" в декабре.

Ранее Мосгорнаследие утвердило проект реставрации бывшей конторы Новосухаревского рынка в Красносельском районе. Трехэтажное здание в форме треугольника с обрезанным углом в стиле советского конструктивизма 20-30-х годов является самой ранней работой архитектора Константина Мельникова.

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