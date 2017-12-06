В Коммунарке построят два крупных ТПУ

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Два крупных транспортно-пересадочных узла (ТПУ) построят в административно-деловом центре (АДЦ) в поселке Коммунарка. Площадь ТПУ "Столбово" составит около 300 тысяч квадратных метров, ТПУ "Сосенки" – 400 тысяч квадратных метров.

В АДЦ, территория которого занимает 550 гектар, планируется построить около 5 миллионов квадратных метров недвижимости, из них 1,6 миллиона отведут под жилье, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

По словам главы департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, будет создано свыше 76 тысяч рабочих мест. Планировочные решения приняты и федеральным объектам в том числе кампуса Московского института стали и сплавов (МИСиС) и филиала Российской государственной библиотеки.

Сейчас на площадке АДЦ завершается строительство здания префектуры ТиНАО и других ведомств. Площадь здания – около 100 тысяч квадратных метров.

Также по поручению Сергея Собянина прорабатывается вопрос о прокладке в АДЦ сразу двух линий метро.

В 2018 году в Коммунарку протянут Сокольническую линию метро – от станции "Саларьево" до станции "Столбово". На участке разместят четыре станции: "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховская", "Столбово".

От ТПУ "Саларьево" линия выйдет на поверхность и пройдет по земле до пересечения с автодорогой Солнцево – Бутово – Видное, а затем вдоль этой магистрали. Общая протяженность проектируемого участка с подъездными путями составит 11,6 километра.