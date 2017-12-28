Путин не планирует посещать Олимпийские игры в Пхенчхане

Фото: портал Москва 24
Владимир Путин не планирует посещать зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Пока таких планов нет", – цитирует представителя Кремля газета "Известия".
В сентябре 2017 года президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пригласил российского лидера на Олимпиаду в Пхенчане. А в ноябре корейский МИД выразил надежду, что олимпийская сборная России и Владимир Путин смогут приехать на Игры.
Однако 5 декабря МОК отстранил российскую сборную от выступления на Олимпиаде-2018. Спортсменов допустят до соревнований под нейтральным флагом, без гимна и в форме без указаний на принадлежность к своей стране.
При этом Владимир Путин выступил против бойкота Игр и призвал не препятствовать поездке в Южную Корею спортсменов, не замешанных в допинговом скандале.
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