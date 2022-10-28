Москва онлайн покажет массовый забег "Крылатский трейл"

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

30 октября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть массовый забег "Крылатский трейл", который пройдет в столичном парке "Крылатские холмы".

Наш корреспондент Анна Луговская пообщается с участниками мероприятия и узнает, как они готовились к трассе.

Новички пробегут четырехкилометровый маршрут. Опытные бегуны смогут попробовать себя в дистанции на восемь километров. Победителями забега станут шесть человек.

Смотрите прямую трансляцию 30 октября в 09:45 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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