Спорткомплекс "Олимпийский" сменил владельца – СМИ

26 декабря, 12:27
Фото:ТАСС/Борис Кавашкин
Спорткомплекс "Олимпийский" сменил владельца, пишет Forbes.
По данным издания, "Олимпийский" был приобретен у группы компаний "Альянс", возглавляемой Мусой Бажаевым, компанией "Киевская площадь" миллиардеров Года Нисанова и Зараха Илиева.
Как уточнили в пресс-службе компании, сделку заключили в декабре, ее сумма не сообщается. Также стало известно, что новые владельцы спорткомплекса планируют инвестировать в "Олимпийский" около 300–400 миллионов долларов.
Спорткомплекс "Олимпийский" возвели в столице к Олимпийским играм 1980 года. Как пояснил заммэра в правительстве Москвы Александр Горбенко, в настоящее время все спортивные объекты "Олимпийского" признаны морально устаревшими, так как они уже не соответствуют потребностям города и международным стандартам. По словам Горбенко, спорткомплексу давно требовался инвестор, который бы смог осуществить работы по его реконструкции.
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