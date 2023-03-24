Москва онлайн покажет Всероссийские соревнования по конному спорту

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

25 марта зрители Москвы онлайн в прямом эфире увидят Гран-при Всероссийских соревнований по конному спорту среди учащихся общеобразовательных учреждений.

Мероприятие пройдет в конно-спортивном клубе "Измайлово", созданном в 1935 году по инициативе маршала Советского Союза Семена Буденного.

Корреспондент Лариса Соколова посетит соревнования, пообщается с организаторами и спортсменами.

Смотрите прямую трансляцию 25 марта в 15:15 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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