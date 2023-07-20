Москва онлайн покажет конные соревнования по тентпеггингу на ВДНХ

Фото: vdnh.ru

В субботу, 22 июля, зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть международные соревнования по тентпеггингу, которые пройдут в Центре национальных конных традиций на ВДНХ.

Вас ждут зрелищные состязания среди спортсменов из Сирии, Пакистана, Кувейта, Катара, Индии, Ирана, Казахстана, Белоруссии и России.

Зрители увидят, как всадники в национальных костюмах будут на высокой скорости сражать мишени, установленные в земле.

Смотрите прямую трансляцию 22 июля в 14:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.