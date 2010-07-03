Определились четвертьфиналисты ЧМ по хоккею

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Уже определены все четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею. Сборная Швеции стала последней из команд, которая квалифицировалась в 1/4 финала чемпионата мира 2019 года.

Чемпионат проходит в словацких Братиславе и Кошице. Шведы обеспечили себе место в плей-офф после победы над Латвией со счетом 5:4. Игра проходила 20 мая.

Ранее от группы В место в плей-офф обеспечили себе хоккеисты России, Чехии и Швейцарии. От группы А в 1/4 финала сыграют сборные Канады, США, Финляндии и Германии.

Команды будут играть крест-накрест: команды, занявшие первые места в своей группе, играют с теми, которые заняли четвертые места в другой группе; команды, занявшие вторые места в своей группе сыграют с командами, занявшими третьи места в другой группе.

На победу в группе А претендуют Финляндия (16 очков, 6 матчей), США (14, 6) и Канада (12, 5). На победу в группе В – Россия (18, 6), Чехия (15, 6) и Швеция (15, 6).

21 мая состоятся матчи Франция – Германия, Чехия – Швейцария, Словакия – Дания, Норвегия – Латвия, Канада – США, Швеция – Россия.

Матчи 1/4 финала состоятся 23 мая в Братиславе и Кошице. Турнир закончится 26 мая матчами за третье и за первое место. Они пройдут в Братиславе.