Москва онлайн покажет Весенний велофестиваль

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

21 мая зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть Весенний велофестиваль. Корреспондент Лариса Соколова пообщается с участниками и узнает, как они готовились к заезду.

Велосипедисты соберутся на проспекте Академика Сахарова, а затем проедут по Садовому кольцу. Протяженность маршрута – 16 километров.

Московский велофестиваль – это самый масштабный праздник в поддержку развития велосипедной культуры, в котором ежегодно участвуют около 100 000 человек.

Смотрите прямую трансляцию 21 мая в 12:45 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.