Одного из российских спортсменов на ОИ–2018 подозревают в употреблении допинга

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Одного из российских атлетов, участвующих в Олимпиаде–2018 в Южной Корее, заподозрили в употреблении допинга.

Как рассказал пресс-атташе олимпийских спортсменов из РФ Константин Выборнов, Международный олимпийский комитет прислал официальное уведомление о возможном нарушении антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

Он добавил, что до тех пор пока не будут известны результаты вскрытия пробы "Б", имя спортсмена или спортсменки, а также вид спорта не назовут. Предполагается, что результаты озвучат в течение 24 часов.

Ранее стало известно, что вопрос возвращения российским спортсменам национального флага на церемонии закрытия Олимпиады решится 24 февраля.