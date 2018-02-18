18 февраля 2018, 14:54Спорт
Одного из российских спортсменов на ОИ–2018 подозревают в употреблении допинга
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Одного из российских атлетов, участвующих в Олимпиаде–2018 в Южной Корее, заподозрили в употреблении допинга.
Как рассказал пресс-атташе олимпийских спортсменов из РФ Константин Выборнов, Международный олимпийский комитет прислал официальное уведомление о возможном нарушении антидопинговых правил, сообщает ТАСС.
Он добавил, что до тех пор пока не будут известны результаты вскрытия пробы "Б", имя спортсмена или спортсменки, а также вид спорта не назовут. Предполагается, что результаты озвучат в течение 24 часов.
Ранее стало известно, что вопрос возвращения российским спортсменам национального флага на церемонии закрытия Олимпиады решится 24 февраля.