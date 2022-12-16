Москва онлайн покажет ледовый спектакль Ильи Авербуха

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

18 декабря зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть шоу фигуриста Ильи Авербуха "Ледниковый период".

Мероприятие пройдет в рамках проекта "Зима в Подмосковье", стартовавшего 1 декабря. Илья Авербух, Александр Плющенко, Татьяна Навка и другие известные фигуристы покажут свои спектакли в разных городах Московской области. Бесплатные шоу будут проходить в течение декабря и январских каникул в парках, дворцах спорта и на стадионах.

Смотрите прямую трансляцию 18 декабря в 19:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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