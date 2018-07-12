Хорватский футболист Вида извинился перед россиянами

Фото: ТАСС/Терещенко Михаил
Хорватский футболист Домагой Вида извинился перед россиянами за слова, сказанные после матча со сборной России в четвертьфинале чемпионата мира.
"Я знаю, что сделал ошибку. Я хочу еще один раз извиниться перед русскими людьми. Не думал об этом и извините, это жизнь. Надо учиться на ошибках", – сказал защитник в эфире телеканала "Россия 24".
После победы над англичанами спортсмен отметил, что сборная еще не до конца осознает, что случилось. Он напомнил, что хорваты отыграли три матча по 120 минут, доказав, что у них хорошая сборная, которая в силах выиграть турнир.
Сборная Хорватии впервые в истории вышла в финал ЧМ, обыграв в полуфинале англичан со счетом 2:1. До этого хорватские футболисты одолели российскую команду, выиграв у них уже в серии пенальти.
После игры со сборной России в Сети появились кадры, на которых Домагой Вида кричит "Слава Украине", а тренер Огнен Вукоевич говорит, что посвящает победу Украине. FIFA вынесла Виде предупреждение, а Вукоевич отстранили от работы на ЧМ-2018 по решению футбольной федерации Хорватии.
Позднее Вида заявил, что не вкладывал в эти слова политический смысл. Тем не менее в течение матча 11 июля трибуны "Лужников" свистели и неодобрительно гудели каждый раз, когда мяч попадал к футболисту.
В финале, который пройдет 15 июля, сборная Хорватии сыграет с командой Франции.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: