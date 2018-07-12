Хорватский футболист Вида извинился перед россиянами

Фото: ТАСС/Терещенко Михаил

Хорватский футболист Домагой Вида извинился перед россиянами за слова, сказанные после матча со сборной России в четвертьфинале чемпионата мира.

"Я знаю, что сделал ошибку. Я хочу еще один раз извиниться перед русскими людьми. Не думал об этом и извините, это жизнь. Надо учиться на ошибках", – сказал защитник в эфире телеканала "Россия 24".

После победы над англичанами спортсмен отметил, что сборная еще не до конца осознает, что случилось. Он напомнил, что хорваты отыграли три матча по 120 минут, доказав, что у них хорошая сборная, которая в силах выиграть турнир.

Сборная Хорватии впервые в истории вышла в финал ЧМ, обыграв в полуфинале англичан со счетом 2:1. До этого хорватские футболисты одолели российскую команду, выиграв у них уже в серии пенальти.

После игры со сборной России в Сети появились кадры, на которых Домагой Вида кричит "Слава Украине", а тренер Огнен Вукоевич говорит, что посвящает победу Украине. FIFA вынесла Виде предупреждение, а Вукоевич отстранили от работы на ЧМ-2018 по решению футбольной федерации Хорватии.

Позднее Вида заявил, что не вкладывал в эти слова политический смысл. Тем не менее в течение матча 11 июля трибуны "Лужников" свистели и неодобрительно гудели каждый раз, когда мяч попадал к футболисту.

В финале, который пройдет 15 июля, сборная Хорватии сыграет с командой Франции.