13:39События
Москва онлайн покажет массовый забег в центре столицы
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
14 мая зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть крупнейший забег России на дистанцию 21,1 километра – Московский полумарафон.
Маршрут полумарафона пройдет по набережным столицы: Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Котельнической и Краснохолмской.
Корреспондент Москвы онлайн Анна Луговская пообщается с организаторами, волонтерами и участниками забега перед началом полумарафона.
Смотрите прямую трансляцию 14 мая в 08:35 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.