Москва онлайн покажет массовый забег в центре столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

14 мая зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть крупнейший забег России на дистанцию 21,1 километра – Московский полумарафон.

Маршрут полумарафона пройдет по набережным столицы: Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Котельнической и Краснохолмской.

Корреспондент Москвы онлайн Анна Луговская пообщается с организаторами, волонтерами и участниками забега перед началом полумарафона.

Смотрите прямую трансляцию 14 мая в 08:35 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.