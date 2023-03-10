Москва онлайн покажет Гран-при Кубка чемпионов в дисциплине биг-эйр Grand Prix de Russie

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

12 марта зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть Гран-при Кубка чемпионов в дисциплине биг-эйр Grand Prix de Russie. Соревнования по сноуборду пройдут на территории спортивного комплекса "Воробьевы горы".

В мероприятии примут участие более 50 райдеров из России, Белоруссии, Сербии и Ирана. В числе спортсменов – призеры международных соревнований, Кубка мира и X-Games.

Смотрите прямую трансляцию 12 марта в 19:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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