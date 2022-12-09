Москва онлайн покажет мастер-класс по фигурному катанию от Алексея Ягудина

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

11 декабря зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть мастер-класс фигуриста, заслуженного мастера спорта России, олимпийского чемпиона Алексея Ягудина. Занятие пройдет на катке на ВДНХ. Спортсмен научит с легкостью исполнять базовые элементы фигурного катания.

Мастер-классы известных фигуристов будут проходить на территории катка на ВДНХ до 26 февраля 2023 года. Подробную информацию ищите на сайте парка.

Смотрите прямую трансляцию 11 декабря в 11:15 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!