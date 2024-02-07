07 февраля, 16:32События
Москва 24: спортсмены расскажут о турнире "Игры будущего – 2024"
Фото: vk.com/gamesofuture
8 февраля в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная презентации клубов, которые будут представлять Россию на международном мультиспортивном турнире "Игры будущего – 2024".
В мероприятии примут участие:
- первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров;
- президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта, олимпийский чемпион Никита Нагорный;
- директор Всероссийской федерации фиджитал-спорта, президент федерации фиджитал-спорта города Москвы Дмитрий Григорьев;
- руководитель направления фиджитал-спорта в Liga Pro Тарас Носулько;
- руководитель команды Donstu Esports Илья Смольянов;
- победитель отборочного этапа по ритм-симулятору в Москве Артем Симонов.
Смотрите прямую трансляцию 8 февраля в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!