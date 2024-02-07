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07 февраля, 16:32

События

Москва 24: спортсмены расскажут о турнире "Игры будущего – 2024"

Фото: vk.com/gamesofuture

8 февраля в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная презентации клубов, которые будут представлять Россию на международном мультиспортивном турнире "Игры будущего – 2024".

В мероприятии примут участие:

  • первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров;
  • президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта, олимпийский чемпион Никита Нагорный;
  • директор Всероссийской федерации фиджитал-спорта, президент федерации фиджитал-спорта города Москвы Дмитрий Григорьев;
  • руководитель направления фиджитал-спорта в Liga Pro Тарас Носулько;
  • руководитель команды Donstu Esports Илья Смольянов;
  • победитель отборочного этапа по ритм-симулятору в Москве Артем Симонов.

Смотрите прямую трансляцию 8 февраля в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

спортпресс-конференция
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