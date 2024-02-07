Москва 24: спортсмены расскажут о турнире "Игры будущего – 2024"

Фото: vk.com/gamesofuture

8 февраля в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная презентации клубов, которые будут представлять Россию на международном мультиспортивном турнире "Игры будущего – 2024".

В мероприятии примут участие:



первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров;

президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта, олимпийский чемпион Никита Нагорный;

директор Всероссийской федерации фиджитал-спорта, президент федерации фиджитал-спорта города Москвы Дмитрий Григорьев;

руководитель направления фиджитал-спорта в Liga Pro Тарас Носулько;

руководитель команды Donstu Esports Илья Смольянов;

победитель отборочного этапа по ритм-симулятору в Москве Артем Симонов.

Смотрите прямую трансляцию 8 февраля в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.