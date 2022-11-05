Российский силач установил мировой рекорд по подъему 100-килограммовой гантели

Фото: РИА Новости/Павел Львов

Российский спортсмен-силовик Давид Шамей побил мировой рекорд по подъему 100-килограммовой гантели, подняв снаряд семь раз за 30 секунд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на стронгмена Сергея Агаджаняна.

Прежний мировой рекорд составлял пять поднятий за полминуты. Шамей побил это достижение на стадионе "Фишт" в Сочи.

"С точки зрения обычного человека поднять гигантскую гантель весом 100 килограммов семь раз за полминуты является фантастикой. При этом вес самого атлета 120 килограммов является сравнительно небольшим, если говорить об абсолютной категории силачей, когда вес стронгменов зашкаливают за 140–150 килограммов", – отметил Агаджанян, поздравив атлета.

Ранее Агаджанян установил мировой рекорд, сдвинув 134-тонный поезд в нижегородском метро более чем на 30 метров. При этом атлет не использовал никаких специальных средств.

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