Hardcore Fighting отстранила бойца Рзаева за оскорбления на национальной почве

Фото: Instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской организацией и запрещена в России)/djavid_rz

Лига Hardcore Fighting отстранила от поединков азербайджанского бойца смешанного стиля (ММА) Джавида Рзаева за оскорбление российского соперника Артура Кулинского, сообщается на странице лиги в Telegram.

"Подобное поведение невозможно, непростительно и каждый, кто позволяет себе аналогичные высказывания, должен нести ответственность за свои слова и за свои поступки. Нести ответственность не только в виде искренних извинений", – уточнили там.

В лиге также заявили, что спортсмен выскажет свою гражданскую позицию и ответит за сказанное.

Инцидент случился 22 мая, когда Рзаев победил россиянина Сергея Приходько, а затем поссорился с Кулинским, назвав его "русской свиньей". Федерация бокса РФ уже подала на спортсмена заявление в Генпрокуратуру.

Ранее Басманный суд столицы арестовал на 7 суток жителя Тульской области Степана Зимина за татуировка, которая оскорбляет российскую армию. До этого его уже признавали виновным в дискредитации Вооруженных сил РФ.

