14:40События
Москва онлайн покажет спортивный карнавал на Воробьевых горах
Фото: Москва 24/Никита Симонов
4 марта зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть спортивный карнавал Sparrow Hills для любителей горных лыж и сноуборда.
Корреспондент Анна Луговская посетит мероприятие и узнает у участников, как они шили костюмы и готовились к соревнованию.
Смотрите прямую трансляцию 4 марта в 16:15 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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