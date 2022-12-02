Москва онлайн покажет мастер-класс по фигурному катанию от Евгении Медведевой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

4 декабря зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть мастер-класс двукратного серебряного призера Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионки мира, фигуристки Евгении Медведевой. Занятие пройдет на катке на ВДНХ. Спортсменка научит твердо стоять на коньках и объяснит, как исполнять разные элементы.

Мастер-классы Евгении Медведевой, а также фигуриста, заслуженного мастера спорта России Алексея Ягудина будут проходить на территории катка на ВДНХ до 26 февраля 2023 года. Подробную информацию ищите на сайте парка.

Смотрите прямую трансляцию 4 декабря в 11:15 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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