Эксперт рассказал о шансах сборной России на ЧМ-2018

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Известный в прошлом колумбийский футболист Карлос Вальдеррама рассказал о перспективах сборной России на домашнем чемпионате мира 2018 года.

"Сборная России уже готова к чемпионату мира. У нас была возможность наблюдать за ее игрой на Кубке конфедераций. В этой команде очень много опытных игроков, а также есть и молодежь, поэтому я думаю, что нас ждет много сюрпризов", – цитирует Вальдерраму RT.

В пятницу, 1 декабря, в Москве состоится жеребьевка финальной части турнира. Начало – в 18:00. Ведущими церемонии будут экс-футболист сборной Англии Гари Линекер и российская журналистка Мария Командная.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. Встречи состоятся в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, а также Сочи и Екатеринбурге. В столице команды сыграют на стадионах "Лужники" и "Спартак".