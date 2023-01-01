03:40Спорт
Овечкин сократил отставание от Гретцки до 88 голов, оформив хет-трик в матче НХЛ
Фото: AP/TASS/Nick Wass
Российский нападающий Washington Capitals Александр Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в чемпионатах НХЛ до 88 голов. Об этом сообщает РИА Новости.
В матче против Montreal Canadiens Овечкин забил три шайбы, что принесло его команде победу, матч завершился со счетом 9:2.
На данный момент у лучшего снайпера НХЛ Гретцки на счету 894 гола, у Овечкина – 806.
Ранее Овечкин побил рекорд по числу брошенных шайб в створ ворот. В игре матча чемпионата НХЛ против Ottawa Senators он ударил по створу шесть раз.
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