Москва онлайн покажет красную ковровую дорожку в честь фильма "Баба Яга спасает мир"

Фото: кадр из фильма "Баба Яга спасает мир"; режиссер – Карен Захаров; производство – "Фреш-Фильм"

31 июля в киноцентре "Октябрь" состоится закрытый показ комедийного семейного фильма Карена Захарова "Баба Яга спасает мир". Создатели ленты "Артек. Большое путешествие" на этот раз намерены отправить своих зрителей в мир волшебства и показать знакомых с детства героев с новой стороны.

С актерами на красной ковровой дорожке будут общаться ведущий Москвы 24 Давид Виннер и корреспондент Москвы онлайн Лариса Соколова.

Закрытый показ планируют посетить Людмила Артемьева, Ян Цапник, Глафира Тарханова, Григорий Сиятвинда, Анна Хилькевич, Ирина Старшенбаум, Владимир Пресняков, Яна Студилина и многие другие артисты.

Смотрите прямую трансляцию 31 июля в 19:10 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.