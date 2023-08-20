Выступление группы GORODA на Московском урбанистическом форуме. Прямой эфир



В "Лужниках" проходит концерт группы GORODA в рамках Московского урбанистического форума.

Участники коллектива объединили в себе страсть самых разных уголков страны – от Санкт-Петербурга до Таганрога. Творчество группы связывает разные стили, эмоции и истории в единое целое, позволяя слушателям находить себя и петь голосами своих городов.

Московский урбанистический форум будет проходить до 10 сентября в парке "Зарядье", "Лужниках", Центральном выставочном зале "Манеж" и Гостином Дворе. В "Лужниках" гостей ждут перформансы, концерты, турниры по шахматам и шашкам, занятия спортом и многое другое.