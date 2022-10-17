Члены k-pop-группы BTS отправятся служить в армию

Фото: AP Photo/Invision/Jordan Strauss

Все участники южнокорейской k-pop-группы BTS (Beyond The Scene. – Прим. ред.) отправятся служить в армию. Об этом сообщает издание "Газета.ру" со ссылкой на Big Hit Music.

После завершения бесплатного концерта в Пусане, когда все участники сосредоточены на сольном продвижении, наступил удачный момент для того, чтобы члены группы с гордостью отправились служить в армию, поделились в музыкальном агентстве. BTS планируют воссоединиться вновь где-то в 2025 году. Уточняется, что, скорее всего, участники не будут находиться в одной казарме.

Ранее сообщалось, что BTS включили в Книгу рекордов Гиннесса с клипом на песню Dynamite. Премьера видео состоялась в 2020 году, на подтверждение достижения потребовалось время. Группа установила рекорд по количеству одновременных просмотров клипа среди премьер на YouTube.

Кроме того, в прошлом году участники BTS получили четыре награды на премии Billboard Music Awards. Триумфатором в тот вечер стал канадский артист The Weeknd, забрав 10 Золотых микрофонов.

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