"Русское Радио" отметило свое 27-летие на берегу Москвы-реки

Фото: пресс-служба Русской медиагруппы

"Русское Радио" отпраздновало свое 27-летие. Торжество проходило 14 сентября в ресторане на берегу Москвы-реки.

На дне рождения радиостанции выступили известные российские исполнители: Николай Басков, Слава, Люся Чеботина, Севиль, Марина Бриз, группа "Земляне" и другие звезды "Русского Радио".

Особым подарком для гостей стала эксклюзивная презентация тизера песни "Не вставай на колени". Она была написана гитаристом группы "Земляне" Игорем Романовым и исполнена Николаем Носковым, Стасом Пьехой и музыкантом IVAN. Полная версия композиции скоро появится в эфире "Русского Радио".