Москва онлайн покажет обзор фестиваля VK Fest в Парке Горького

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

15 июля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть обзор музыкально-развлекательного фестиваля под открытым небом VK Fest, который пройдет в Парке Горького.

Ведущий Москвы 24 Давид Виннер и корреспондент Москвы онлайн Анна Луговская пообщаются с артистами и гостями.

VK Fest проводится уже в восьмой раз и является одним из крупнейших фестивалей под открытым небом в России, на котором выступают популярные артисты и блогеры, обсуждаются и демонстрируются актуальные тренды из мира музыки, видеоигр и технологий.

На сцене выступят Элджей, Люся Чеботина, Mary Gu, Zivert, Клава Кока, Big Baby Tape, Антоха МС, Zventa Sventana и другие исполнители.

Смотрите прямую трансляцию 15 июля в 17:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.