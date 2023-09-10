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10 сентября, 19:00

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Концерт группы GORODA проходит на Московском урбанистическом форуме. Прямой эфир


В "Лужниках" в рамках Московского урбанистического форума проходит концерт группы GORODA.

Это молодой коллектив, стремительно набирающий популярность. Музыканты не боятся экспериментировать и исполняют свои песни о жизни, людях, чувствах в жанрах рок, рэп и поп.

Музыканты – уроженцы разных городов России, от Санкт-Петербурга до Таганрога. Они имеют разные вкусы и творческие предпочтения, но умеют объединяться для создания музыки и шоу.

Сюжет: Московский урбанистический форум – 2023
шоу-бизнесгородМосква онлайн
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