10 сентября, 19:00События
Концерт группы GORODA проходит на Московском урбанистическом форуме. Прямой эфир
В "Лужниках" в рамках Московского урбанистического форума проходит концерт группы GORODA.
Это молодой коллектив, стремительно набирающий популярность. Музыканты не боятся экспериментировать и исполняют свои песни о жизни, людях, чувствах в жанрах рок, рэп и поп.
Музыканты – уроженцы разных городов России, от Санкт-Петербурга до Таганрога. Они имеют разные вкусы и творческие предпочтения, но умеют объединяться для создания музыки и шоу.
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