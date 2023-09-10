Концерт группы GORODA проходит на Московском урбанистическом форуме. Прямой эфир



В "Лужниках" в рамках Московского урбанистического форума проходит концерт группы GORODA.

Это молодой коллектив, стремительно набирающий популярность. Музыканты не боятся экспериментировать и исполняют свои песни о жизни, людях, чувствах в жанрах рок, рэп и поп.

Музыканты – уроженцы разных городов России, от Санкт-Петербурга до Таганрога. Они имеют разные вкусы и творческие предпочтения, но умеют объединяться для создания музыки и шоу.

