Москва онлайн покажет презентацию альбома песен из мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой!"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

9 августа зрители Москвы онлайн смогут увидеть светский вечер в честь презентации музыкального альбома мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой!". Ведущий Москвы 24 Давид Виннер и корреспондент Москвы онлайн Лариса Соколова пообщаются с создателями спектакля и музыки, а также гостями мероприятия.

Премьерный показ российского мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой!" состоялся 3 декабря 2022 года на сцене Московского дворца молодежи. Авторами сюжета и пьесы выступили Сергей Калужанов и Михаил Миронов. В мюзикле звучат 22 песни группы "Секрет", в числе которых "Алиса", "Привет", "Моя любовь на пятом этаже" и другие. Постановка стала настолько успешной, что создатели решили выпустить альбом с музыкальными композициями.

Смотрите прямую трансляцию 9 августа в 18:20 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.