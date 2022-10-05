Эксперт оценил влияние развода Джоли и Питта на их карьеры

Фото: ТАСС/Lisa O'Connor/Zuma

Скандал вокруг развода американских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта никак не сказался на их работе в индустрии, считает кинокритик Сергей Сычев. По его словам, публичная ссора экс-супругов не повлияла на получение призов и контрактов.

"<…> Питт сейчас в зените карьеры. Он блистательно сыграл у Квентина Тарантино, его роль в Ad Astra называют среди лучших во всем его творчестве. Вышли "Быстрее пули" и "Затерянный город", недавно Питт заключил контракт с Apple и получит за роль в фильме о гонках "Формула-1" 30 миллионов долларов", – поделился эксперт.

Но, отметил критик, Питт сейчас больше времени уделяет продюсерской, а не актерской деятельности. Сычев поделился, что на данный момент артист является одним из самых влиятельных бизнесменов Голливуда.

В аналогичной ситуации находится и Джоли, хотя ее деятельность не такая активная, как у экс-супруга, сообщает газета "Известия". Актриса не так давно снялась в фильме "Вечные", продолжает работать над сиквелом "Малефисенты".

"<...> Джоли снимает режиссерскую картину "Без крови" с Сальмой Хайек в главной роли, но пока Джоли-постановщице не очень везет: ее картины обычно пролетают мимо престижных премий, и даже усилия Netflix не слишком помогли последнему ее полному метру "Сначала они убили моего отца", – заключил кинокритик.

Ранее актриса подала в суд на Питта, обвинив его в насилии. По ее словам, ссора между ними произошла в 2016 году в частном самолете. В иске утверждается, что Питт схватил одного из их детей за горло, а другого ударил по лицу. Джоли заявила, что и в отношении нее бывший супруг совершил насильственные действия.

В свою очередь, представители актера заявили, что обвинения в его сторону являются ложными. Они отметили, что Питт взял на себя ответственность за то, что он сделал, но актер не согласится с обвинениями, которые не соответствуют действительности.

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