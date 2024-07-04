Блогер Саша Стоун опроверг слухи о своей задолженности налоговой

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Блогер, спортсмен Саша Стоун (Александр Зарубин) опроверг слухи о своих долгах перед налоговой и о расставании с актрисой Надеждой Сысоевой.

"За вчера мне успели придумать новую девушку и задолженности. Будем со всем разбираться по порядку. Но, конечно же, ни того, ни того у меня нет", – цитирует его "Газета.ру".

Ранее ряд телеграм-каналов заявил, что Стоун якобы появился в компании новой девушки на открытии одного из ресторанов, при этом утверждая, что он якобы расстался с Сысоевой. Кроме того, по данным Life, блогер задолжал ФНС 876 тысяч рублей. Отмечалось, что если долг не оплатят, то ему могут заблокировать счета и закрыть выезд за границу. При этом счета Стоуна, по словам его агента, проверялись недавно, и тогда там не было задолженностей.

До этого СМИ писали о наличии у юмориста Юрия Гальцева долга налоговой в размере 850 тысяч рублей. Отмечалось, что речь шла о едином налоговом платеже на ИП Гальцева.

